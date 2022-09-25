Голкипер, разбивший нос Роналду: «Португалия - это не только Криштиану»

Страж ворот сборной Чехии Томаш Вацлик высказался относительно поражения от Португалии (0:4) в матче групповой стадии Лиги наций.

«Тяжело давать интервью после таких матчей. Мы очень расстроены. Чехия не показала свою лучшую игру, как это было в июне. Что касается Португалии, то это сильный соперник. Это не только один Криштиану Роналду. Нам было очень сложно против них. Они здорово сыграли и использовали свои шансы», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первой половине встречи Вацлик нанес травму Роналду, после чего звездный португалец не смог продолжить игру. Во время столкновения голкипер разбил нос португальцу.