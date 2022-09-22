​Фелиш не тренируется со сборной Португалии

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш в настоящий момент находится в расположении сборной Португалии. При этом 22-летний футболист не тренируется с командой из-за полученной травмы, о чём на своих страницах рассказывает Marca.

Отмечается, что Жоау Фелиш не сыграет в матче сборной Португалии против Чехии (24 сентября), но при этом имеет шансы восстановиться к игре против Испании (27 сентября). Обе игры португальцы проведут в рамках Лиги наций.

В сезоне 2022/2023 Жоау Фелиш провёл за «Атлетико» восемь матчей. На счету португальца три результативных паса на партнёров. Все три ассиста Фелиш оформил в игре с «Хетафе».