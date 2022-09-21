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Лига наций УЕФА

​Роналду опубликовал фото из сборной Португалии

 
21 Сентября 2022 • 20:16 Комментировать
Чехия
...
Португалия
1 5.00 X 3.65 2 1.72
24.09 21:45

Криштиану Роналду в настоящий момент находится в расположении сборной Португалии. Звёздный нападающий опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки команды. На фото Роналду наносит удар по мячу.

«Рад вернуться домой!» - такими словами подписал Роналду фотографию.

В настоящий момент Криштиану Роналду и другие футболисты сборной Португалии готовятся к сентябрьским матчам Лиги наций. 24 сентября португальцы сыграют в гостях у Чехии, а 27 сентября – примут Испанию.

На текущий момент сборная Португалии занимает второе место в своей группе Лиги наций, отставая от Испании на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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ЧЕХИЯ ПОРТУГАЛИЯ
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