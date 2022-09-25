Сантуш рассказал, чем недоволен в игре сборной Португалии

В матче пятого тура группового раунда Лиги наций сборная Португалии разгромно переиграла команду Чехии со счетом 4:0. После окончания встречи Фернанду Сантуш прокомментировал успех своих подопечных.

«Мы провели очень грамотный первый тайм, за исключением угловых у своих ворот, когда иногда теряли концентрацию. Это один из аспектов, в котором мои подопечные сейчас действуют не лучшим образом. После нашего третьего гола игра замедлилась, но это нормально для такого хода матча», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В заключительном туре Португалия на своем поле примет Испанию.