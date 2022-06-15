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Лига наций УЕФА

Линекер считает, что сборная Англии должна перенять игровой стиль «Ливерпуля»

15 Июня 2022 • 06:46 Комментировать
Англия
0:4
Венгрия
окончен

Известный экс-футболист, а ныне эксперт Гари Линекер в своих социальных сетях высказался по поводу последних неудачных матчей английской сборной.

Линекер написал, что до этого уже предлагал тренерам английской команды дать отдохнуть лидерам сборной, чтобы они были свежими к чемпионату мира. Экс-футболист отметил, что также хотел бы видеть, как сборная Англии применяет игровой стиль «Ливерпуля».

Напомним, что английская сборная под руководством Гарета Саутгейта дома крупно уступила венграм со счётом 0:4. В своей группе в Лиге наций англичане занимают последнюю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гари Линекер
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