Саутгейт высказался о перспективах Рэшфорда и Санчо в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о будущем Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо в национальной команде.

Из-за неудачной игры в составе «Манчестер Юнайтед» оба футболиста перестали приглашаться в ряды сборной Англии. Наставник англичан подтвердил, что шансы Санчо и Рэшфорда на попадание в заявку на предстоящий чемпионат мира довольно невелики: «Им предстоит многое сделать, чтобы вернуться в состав сборной. Пока что с нами только один представитель «Манчестер Юнайтед», – заявил Саутгейт, имея в виду защитника Гарри Магуайра.

Маркус Рэшфорд забил 5 голов в 32 матчах прошедшего сезона за «Юнайтед». Джейдон Санчо отличился те же 5 раз, проведя 38 поединков.