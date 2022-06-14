Вся королевская конница, вся королевская рать не может Шаллаи сдержать: Венгрия разнесла в гостях Англию

Сборная Венгрии сотворила настоящую сенсацию, разгромив в гостях Англию. Подопечные Гарета Саутгейта остались на последнем месте в группе перед матчами с Италией и Германией.

Сборная Англии завершила на последнем месте первый круг группового турнира в Лиге наций. Вряд ли финалисты последнего Евро хотят вылететь в дивизион В, поэтому очередной матч против венгров был крайне важным. Гости шли вторыми в квартете, но опережали подопечных Гарета Саутгейта всего на два балла.

Англичане понеслись вперёд с первых минут и быстро могли открыть счёт. Джеймс слева ворвался в штрафную и навесил на дальний угол вратарской, где Боуэн бил в упор, но Надь успел подставить плечо и спасти свою команду. Почти тут же Филлипс получил мяч в штрафной и бил метров с пяти, но в створ не попал.

Венгры выдержали давление англичан и в одной из своих атак забили. Гости получили право на штрафной на левом фланге, после сидки мяч оказался на левом углу вратарской, откуда Шаллаи расстрелял Ремсдейла. Голкипер англичан коснулся футбольного снаряда, но парировать его не смог.

После этого в матче наступила небольшая пауза. Лишь минуте на 27-й команды проснулись и обменялись моментами. Сначала после прямого удара со штрафного с левого фланга Джеймс с ленточки вынес мяч. Англичане тут же провели контратаку, заработали угловой, и после навеса Стоунс бил головой, но получилось точно в руки Дибусу. Затем Сака навесил слева, и Орбан пробил головой по своим воротам, но вратарь гостей сумел среагировать и спасти ворота. В концовке тайма попробовал пробить Кейн, но попал в защитника. В итоге на перерыв команды так и ушли при минимальном преимуществе венгров.

В начале второго тайма англичане едва не сравняли счёт. Беллингем слева прострелил, а Кейн замыкал, но не смог пробить в створ. Однако это была лишь вспышка. Англичане продолжали играть безыдейно, а венгры спокойно отбивались.

За двадцать минут до конца матча венгры в редкой вылазке забили второй гол. Вышедший на замену Адам продавил Филлипса, прошёл справа и покатил мяч в левую зону штрафной, куда ворвался Шаллаи и, оторвавшись от Уокера, пробил в цель.

Англичане могли быстро сократить отставание. Джеймс справа прострелил на дальнюю штангу, куда немного не успел Сака, чтобы замкнуть. Затем Фоден с линии штрафной пробил чуть мимо ближнего угла. Венгры же за десять минут до конца матча забили и третий мяч. После навеса справа удар Него принял на себя Стоунс, но мяч отлетел на линию штрафной, откуда Жолт Надь мощным ударом довёл счёт до разгромного.

Почти тут же хозяева ещё и остались в меньшинстве. Арбитр посчитал, что Стоунс неаккуратно локтем сыграл против соперника и показал жёлтую карточку, которая стала для англичанина вторым. Фоден мог вскоре забить, когда ворвался в штрафную, но чуть не попал в дальний угол. Венгры же забили вновь. Надь сделал пас на ход Газдагу, который убежал от защитника, вышел один на один с Ремсдейлом и переиграл его.

Таким образом Венгрия победила и вышла на первое место в группе, а англичане остались последними. До сентября Лига наций берёт паузу. Осенью англичан ждут выездной матч с итальянцами и домашний с немцами. Венгры же сыграют с теми же соперниками в обратном направлении: сначала отправятся на выезд к Бундестим, а потом примут «скуадру адзурру».

Роман Андреев