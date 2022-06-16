Саутгейт аут, или рано драматизировать: Что происходит со сборной Англии

Сборная Англии провалила июньский отрезок в Лиге наций. «Три льва» набрали 2 очка в четырёх матчах, потерпев домашнее разгромное поражение от Венгрии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что случилось за полгода до старта чемпионата мира.

Июньские матчи в рамках Лиги наций для многих топ-сборных прошли не слишком удачно. Франция также очутилась на последнем месте в группе после четырёх матчей, Испания и Германия выглядели не очень убедительно. Однако именно команда Англии оставила самое удручающее впечатление за это время. Подопечные Саутгейта были ужасны не просто по результату, но и, что хуже, по игре.

Франция и в большой степени Германия явно экспериментировали в июне. Например, было заметно, что стоило Бундестим включаться, как тут же появлялись скорости и результат. Дидье Дешам во Франции явно просто искал варианты. У испанцев основная сложность была с реализацией, а моменты возникали. У англичан каких-то таких оправданий нет. Нельзя сказать, что Гарет Саутгейт искал какие-то новые варианты. В целом играла практически основа, которая не очень понимала, что делать. Моменты команда создавала с большим скрипом, ненадёжна была и оборона.

Сборная Англии должна расцениваться сейчас как одна из сильнейших в мире. Полуфиналист чемпионата мира, финалист Евро – это результаты последних турниров команды, которые были достигнуты под руководством нынешнего тренера. Однако за этим строчками из «Википедии» всегда скрывалось странное ощущение, что британцы раз за разом прыгали выше головы. На обоих турнирах у англичан была довольно неплохая сетка плей-офф. Кроме того, результата команда добивалась не столько за счёт игры, сколько благодаря действиям отдельных футболистов.

Можно вспомнить последний Евро, где сборная Англии играла в оборонительный футбол, добиваясь результата за счёт редких контратак, а потом всеми силами удерживая преимущество. Во многом это дало результат за счёт того, что Рахим Стерлинг выдал сумасшедший турнир, да и опорная зона выглядела первоклассно. Не будь первого, англичане могли бы остаться без своих голов и в очередной раз незаметно вылететь очень далеко. Не будь опорная зона хороша, британцев бы наказывали. Однако игроки действительно выдали почти турнир жизни. Добавим к этому, что англичане весь Евро практически провели на «Уэмбли» с сумасшедшей поддержкой.

В июне мы увидели у англичан проблемы. В атакующей линии не нашлось лидера, который мог бы тащить команду вперёд. В опорной зоне в этот раз было не всё так «железобетонно». Даже венгры в общем-то разорвали англичан именно в середине поля. При этом выяснилось, что кроме индивидуальных действий отдельных футболистов британцам предложить больше нечего.

Прошёл год, и сборная Англии, откровенно говоря, не добилась какого-то прогресса именно в игре. Расчёт всё так же делается на отдельных футболистов, а это очень ненадёжная ставка. Конечно, к ноябрю Стерлинг, Кейн и остальные могут набрать сумасшедшую форму, и опять на исполнительском мастерстве команда выдаст результат. Тем более что группа у англичан проходная – если две команды из списка «Иран, Уэльс и США» опередят подопечных Саутгейта, это станет сенсацией. В 1/8 тогда соперником станет кто-то из квартета «Катар, Эквадор, Сенегал, Голландия», и, кажется, тоже соперник будет по силам.

И всё же от сборной Англии мы ждём чего-то большего, чем просто игры за счёт лидеров. Гарету Саутгейту пришло время доказать, что он может не просто объединить игроков в команду, придать ей духу, но и предложить какую-то игру. Иначе это поколение так и останется в памяти как добившееся определённого результата при абсолютно серой игре. С другой стороны, полуфинал чемпионат мира и финал Евро в любом случае не отнять.

Роман Андреев