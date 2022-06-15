Полузащитник сборной Венгрии назвал главный козырь своей команды

Полузащитник венгерской сборной Даниэль Газдаг в разговоре с журналистами назвал главный козырь своей команды.

Газдаг сказал, что сборная Венгрии прекрасно отыграла в матче с англичанами и полностью заслужила эту победу. Полузащитник отметил, что у Венгрии очень сильные игроки, а главным её козырем является слаженная командная игра.

«У нас сложная группа, но мы проделали большую работу, чтобы оказаться на первой позиции», - добавил Газдаг.

Напомним, что венгры разгромили Англию со счётом 4:0 и пока занимают первую строчку в своей группе в Лиге наций.