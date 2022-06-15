Кейн высказался в защиту Саутгейта после разгрома от Венгрии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн считает неуместными разговоры о состоятельности Гарета Саутгейта на посту наставника команды, несмотря на крупное домашнее поражение от венгров (0:4).

На вопрос о том, является ли Саутгейт «правильным» человеком для сборной Англии, Кейн ответил: «Да, конечно, в этом нет никаких сомнений. Честно говоря, я даже не должен отвечать на этот вопрос».

«Разочаровывающий вечер, – продолжил Кейн. – Неприемлемо играть так, когда соперник ведёт со счётом 2:0. Но сейчас не время паниковать – мы должны сохранить свой настрой и вернуться более сильными в сентябре», – заявил форвард «Тоттенхэма».