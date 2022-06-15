Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Кейн высказался в защиту Саутгейта после разгрома от Венгрии

15 Июня 2022 • 01:59 Комментировать
Англия
0:4
Венгрия
окончен

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн считает неуместными разговоры о состоятельности Гарета Саутгейта на посту наставника команды, несмотря на крупное домашнее поражение от венгров (0:4).

На вопрос о том, является ли Саутгейт «правильным» человеком для сборной Англии, Кейн ответил: «Да, конечно, в этом нет никаких сомнений. Честно говоря, я даже не должен отвечать на этот вопрос».

«Разочаровывающий вечер, – продолжил Кейн. – Неприемлемо играть так, когда соперник ведёт со счётом 2:0. Но сейчас не время паниковать – мы должны сохранить свой настрой и вернуться более сильными в сентябре», – заявил форвард «Тоттенхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Армения 1:4 Шотландия 6.50 4.00 1.57
окончен Молдова 2:1 Андорра 1.58 3.65 7.30
окончен Лихтенштейн 0:2 Латвия 9.50 4.50 1.40
окончен Украина 1:1 Ирландия 1.90 3.40 4.50
окончен Англия 0:4 Венгрия 1.32 5.50 11.00
окончен Румыния 0:3 Черногория 1.85 3.30 4.90
окончен Турция 2:0 Литва 1.08 11.00 31.00
окончен Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия 2.00 3.25 4.10
окончен Люксембург 2:2 Фарерские острова 1.50 4.00 7.30
окончен Германия 5:2 Италия 1.90 3.70 4.40
окончен Польша 0:1 Бельгия 3.20 3.50 2.30
окончен Голландия 3:2 Уэльс 1.55 4.50 6.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Июня
01:59 · Лига наций УЕФА
Кейн высказался в защиту Саутгейта после разгрома от Венгрии
01:45 · Лига наций УЕФА
Саутгейт прокомментировал домашнее поражение сборной Англии от Венгрии со счётом 0:4
01:31 · Лига наций УЕФА
Доннарумма резко отреагировал на критику в свой адрес после поражения от Германии
01:18 · Лига наций УЕФА
Манчини – о 2:5 в матче с Германией: «Нас ждёт долгий путь, без неудач не обойтись»
01:04 · Лига наций УЕФА
Томас Мюллер: «Сборная Германии не лишена недостатков, но может обыграть кого угодно»
14 Июня
23:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Англии повторила антирекорд, установленный почти 100 лет назад
23:47 · Лига наций УЕФА
Ньонто стал самым молодым автором гола в истории сборной Италии
23:47 · Лига наций УЕФА
Сборная Турции выиграла под ноль в четвёртом матче подряд
23:40 · Лига наций УЕФА
Бельгия обыграла поляков, Голландия едва не упустила победу над Уэльсом 1
23:35 · Лига наций УЕФА
Италия пропустила пять голов за матч впервые за 55 лет
22:37 · Лига наций УЕФА
Малиновский получил травму в матче за сборную Украины
22:29 · Германия. Бундеслига
Нойер сравнялся с легендарным защитником по количеству матчей за сборную Германии
22:18 · Лига наций УЕФА
Сборная Италии обновила собственный рекорд при Манчини
21:16 · Лига наций УЕФА
Германия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2
21:15 · Лига наций УЕФА
Англия - Венгрия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 1
Все новости
Рекомендуем