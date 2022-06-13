Джеймс: «Трент – отличный футболист, люди много говорят, но не понимают игру»

Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс заступился за своего конкурента на правом фланге обороны Трента Александера-Арнольда, который в последнее время подвергся критике со стороны болельщиков «трёх львов».

«Я тоже допускаю ошибки, такое случается в игре любого футболиста. Ему приходится обороняться меньше, чем мне, ведь «Ливерпуль» владеет мячом 95% времени. Люди много говорят, но не понимают игру. Трент является отличным футболистом», – заявил Джеймс в интервью Daily Mail.

Напомним, что Рис Джеймс также может сыграть в центре обороны в схеме с тремя защитниками. Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уже пробовал ставить его на эту позицию.