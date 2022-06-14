Экс-защитник «Спартака» Мор: У Венгрии нет суперфутболистов, зато тренер хорошо работает

Экс-футболист московского «Спартака» Эдуард Мор в разговоре с журналистами поделился своим мнением по поводу венгерской сборной.

Мор сказал «РБ-Спорту», что у венгерской команды нет суперфутболистов, хотя есть несколько неплохих игроков европейского уровня. Экс-футболист отметил, что зато у Венгрии хорошо работает тренер Марко Росси, который, в отличие от наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, не боится играть в футбол.

«В первом матче венгры обыграли англичанин, так что я не буду удивлён, если и сейчас сборная Венгрии не проиграет или даже выиграет», - добавил Мор.

Напомним, что встреча между англичанами и венграми в рамках Лиги наций состоится сегодня в 21.45 по московскому времени.