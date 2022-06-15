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Лига наций УЕФА

Каррагер предложил критикам Саутгейта заткнуться

15 Июня 2022 • 08:36 Комментировать
Англия
0:4
Венгрия
окончен

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер в своих социальных сетях выступил с защитой главного тренера английской сборной Гарета Саутгейта.

Каррагер написал, что клоуны, которые критикуют наставника национальной команды, должны заткнуться, так как они просто не понимают, что творят. Эксперт напомнил, что Саутгейт провёл два великолепных турнира с командой и добился со сборной лучших результатов с 1966 года.

Напомним, что в последнем матче Лиги наций футболисты английской сборной дома крупно уступили Венгрии со счётом 0:4. После матча болельщики освистали игроков и тренерский штаб.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джейми Каррагер Гарет Саутгейт
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