Саутгейт прокомментировал домашнее поражение сборной Англии от Венгрии со счётом 0:4

Главный тренер сборной Англии поделился мнением о неожиданном разгроме.

«Это моя ответственность. Мы выбрали молодую и энергичную команду, но всё сложилось против нас. В перерыве я почувствовал необходимость внести изменения, чтобы добавить остроты нашей атаке, но это сделало нас более уязвимыми в обороне. Я сказал игрокам, что беру ответственность на себя», – заявил Саутгейт после матча, в котором англичане потерпели своё самое крупное домашнее поражение за 94 года.

Сборная Англии замыкает турнирную таблицу своей группы в Лиге наций, набрав всего два очка после четырёх туров. На счету лидирующей Венгрии семь баллов. Германия и Италия набрали шесть и пять очков соответственно.