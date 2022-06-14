Сборная Англии повторила антирекорд, установленный почти 100 лет назад

Англичане потерпели фиаско в домашнем поединке против Венгрии, прошедшем в рамках Лиги наций.

Сборная Венгрии явно не расценивалась как фаворит, однако сумела сотворить сенсацию, отправив в сетку английских ворот четыре безответных мяча. По данным Opta, это первый за 94 года случай, когда сборная Англии уступила в родных стенах с разницей в четыре или более голов.

Предыдущий подобный случай был зафиксирован в марте 1928 года: тогда шотландцы разгромили своих соседей со счётом 5:1.

Сборная Англии замыкает турнирную таблицу своей группы в Лиге наций с двумя очками после четырёх туров. Венгрия вышла на первую строчку.