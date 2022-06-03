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Лига наций УЕФА

Луис Энрике – о ничьей с Португалией: «Знал, что победа может ускользнуть»

03 Июня 2022 • 02:35 Комментировать
Испания
1:1
Португалия
окончен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничью против сборной Португалии (1:1).

Матч прошёл в рамках Лиги наций. Португальцы ушли от поражения за восемь минут до конца основного времени.

«Эта игра заставила меня страдать больше обычного. Я понимал, что нам трудно сохранять ритм. Было ощущение, что победа может от нас ускользнуть. Думаю, команда всё же заслуживает похвалы. Мы могли как выиграть, так и проиграть».

Энрике также высказался об Альваро Морате, забившем единственный гол испанцев в этом матче: «Он хорош в сборной и в любом клубе. У него нет выдающейся результативности, но все его действия очень полезны», – отметил испанский наставник.

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Сборная Португалии Сборная Испании Альваро Мората Луис Энрике
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