Роналду высказался по поводу матча с Испанией

Звёздный португальский форвард Криштиану Роналду в своих социальных сетях прокомментировал ничью в поединке Лиги наций с испанцами.

Роналду написал, что Лига наций очень тесно связана с португальской сборной, которая стала первой командой, выигравшей этот турнир. Форвард отметил, что удачный старт в матче с Испанией возродил амбиции португальских футболистов.

«Победа для национальной команды объединяет нас и двигает вперёд», - добавил Криштиану.

Напомним, что в первом матче Лиги наций португальская сборная сыграла вничью с испанцами со счётом 1:1. Роналду вышел на поле в середине второго тайма.