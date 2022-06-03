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Лига наций УЕФА

Мората: Мы не дожали португальцев

03 Июня 2022 • 07:11 Комментировать
Испания
1:1
Португалия
окончен

Нападающий испанской сборной Альваро Мората поделился с журналистами своим мнением по поводу матча Лиги наций с португальцами.

Мората сказал, что испанская команда немного не дожала португальцев, которые в итоге сумели вернуться в игру и спасти ничью, но таков футбол. Форвард отметил, что нужно забыть про этот не самый лучший результат, так как впереди будет ещё много матчей, где можно будет добыть победу.

Напомним, что испанская сборная сыграла вничью с португальцами со счётом 1:1. В составе «красной фурии» голом отметился как раз таки Альваро Мората.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Испании Альваро Мората Лига Наций
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