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Лига наций УЕФА

Роналду в пяти матчах кряду не может забить за сборную

03 Июня 2022 • 06:52 Комментировать
Испания
1:1
Португалия
окончен

Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в пяти матчах кряду не может забить за португальскую сборную.

В поединке с Испанией 37-летний португальский форвард появился на поле в середине второго тайма, но результативными действиями так и не отметился. Последний раз Роналду забивал в составе национальной команды в октябре прошлого года. Тогда звёздный футболист отметился хет-триком в матче с Люксембургом в рамках отборочного цикла к катарскому мундиалю.

В следующем матче в рамках Лиги наций португальская команда сыграет со Швейцарией пятого июня.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии
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