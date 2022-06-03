Роналду в пяти матчах кряду не может забить за сборную

Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в пяти матчах кряду не может забить за португальскую сборную.

В поединке с Испанией 37-летний португальский форвард появился на поле в середине второго тайма, но результативными действиями так и не отметился. Последний раз Роналду забивал в составе национальной команды в октябре прошлого года. Тогда звёздный футболист отметился хет-триком в матче с Люксембургом в рамках отборочного цикла к катарскому мундиалю.

В следующем матче в рамках Лиги наций португальская команда сыграет со Швейцарией пятого июня.