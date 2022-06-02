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Бускетс – третий в истории по количеству матчей за сборную Испании

02 Июня 2022 • 21:43 Комментировать
Испания
1:0
Португалия
2.15 3.35 3.85
2-й тайм

Полузащитник Серхио Бускетс попал в тройку лидеров по количеству матчей, сыгранных в составе сборной Испании.

Сегодняшний поединок испанцев против сборной Португалии станет для 33-летнего хавбека уже 135-м в цветах национальной команды, сообщает Opta. По этому показателю он превзошёл своих бывших товарищей по «Барселоне» – Хави и Андреса Иньесту, занимающих четвёртое и пятое места соответственно.

На данный момент Бускетс уступает в списке только защитнику Серхио Рамосу (180 матчей) и экс-голкиперу Икеру Касильясу (167 матчей).

В 134 встречах за сборную Испании Серхио Бускетс отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Серхио Бускетс
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Идет 52 минута Северная Ирландия 0:1 Греция 2.95 3.10 2.65
Идет 52 минута Испания 1:0 Португалия 2.25 3.30 3.30
Идет 51 минута Словения 0:1 Швеция 3.30 3.25 2.34
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03.06  21:45 Хорватия ... Австрия 1.70 3.80 5.00
03.06  21:45 Бельгия ... Голландия 2.00 3.50 3.80
03.06  21:45 Лихтенштейн ... Молдова 4.60 3.40 1.79
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