Бускетс – третий в истории по количеству матчей за сборную Испании

Полузащитник Серхио Бускетс попал в тройку лидеров по количеству матчей, сыгранных в составе сборной Испании.

Сегодняшний поединок испанцев против сборной Португалии станет для 33-летнего хавбека уже 135-м в цветах национальной команды, сообщает Opta. По этому показателю он превзошёл своих бывших товарищей по «Барселоне» – Хави и Андреса Иньесту, занимающих четвёртое и пятое места соответственно.

На данный момент Бускетс уступает в списке только защитнику Серхио Рамосу (180 матчей) и экс-голкиперу Икеру Касильясу (167 матчей).

В 134 встречах за сборную Испании Серхио Бускетс отметился двумя забитыми голами.