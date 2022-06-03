Тренер сборной Испании: Мы не хотим рисковать Фати

Наставник испанской сборной Луис Энрике рассказал журналистам о том, почему молодой нападающий «Барселоны» Ансу Фати не вышел на поле в поединке с португальцами.

Энрике сказал, что ему очень нравится то, как молодой испанский футболист работает на тренировках, но сейчас у Ансу ещё не совсем идеальные физические кондиции. Специалист отметил, что тренерский штаб испанской сборной пока не хочет рисковать здоровьем Фати, который ещё сможет помочь команде в предстоящих матчах.

Напомним, что из-за повреждения Ансу Фати пропустил большую часть прошлого сезона. В испанской лиге форвард провёл десять матчей и забил четыре мяча.