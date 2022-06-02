Мората стал седьмым бомбардиром в истории сборной Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората приблизился к пятёрке главных голеодоров в истории национальной команды.

Сегодняшний мяч, забитый в ворота сборной Португалии (1:1), стал для 29-летнего форварда 26-м в цветах сборной Испании. Это седьмой показатель в истории наряду с легендарным экс-игроком «Реала» Эмилио Бутрагеньо. Для достижения данного результата Морате потребовалось 53 матча, у Бутрагеньо – 69.

В списке ведущих бомбардиров испанской национальной команды выше Мораты располагаются только Фернандо Морьентес (27 голов), Фернандо Йерро (29 голов), Давид Сильва (35 голов), Фернандо Торрес (38 голов), Рауль Гонсалес (44 гола) и Давид Вилья (59 голов).