Сантуш назвал лучшего футболиста мира - это не Бензема

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о звездном нападающем Криштиану Роналду, которого не поставил в основной состав команды на матч группового этапа Лиги наций против Испании.

«Не заметил недовольства со стороны Роналду. Я выбираю стратегию на определенный матч, в следующей игре все может поменяться. При этом я считаю Криштиану лучшим футболистом мира в данный момент», - передает слова специалиста A Bola.

Следующий поединок в Лиге наций сборная Португалии проведет против команды Швейцарии. Встреча состоится 5 июня.