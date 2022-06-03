Форвард сборной Португалии: Всегда тяжело играть против Испании

Нападающий португальской сборной Андре Силва в разговоре с журналистами высказался по поводу поединка с Испанией в рамках Лиги Наций.

Силва заявил, что ничью в матче с испанцами вполне можно назвать для португальской команды хорошим результатом, ведь против «красной фурии» всегда очень тяжело играть. Форвард отметил, что испанцы много контролировали мяч и высоко прессинговали, так что пришлось попотеть для того, чтобы добыть хотя бы ничью.

Напомним, что португальцы и испанцы разошлись миром со счётом 1:1. В следующем матче Лиги наций сборная Португалии сыграет со швейцарцами.