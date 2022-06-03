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Лига наций УЕФА

Сборная Испании установила собственный антирекорд

03 Июня 2022 • 01:06 Комментировать
Испания
1:1
Португалия
окончен

Сборная Испании в очередной раз не смогла одолеть соперников из Португалии, установив собственный антирекорд.

Испанцы вышли вперёд в сегодняшнем поединке Лиги наций благодаря голу Альваро Мораты на 25-й минуте, однако португальцы ушли от поражения, сравняв счёт в концовке. Таким образом, Испании не удалось обыграть Португалию уже в шестой очной встрече подряд (пять ничьих и одно поражение), что является самой длительной безвыигрышной серией для «красной фурии» против всех соперников. Об этом сообщает Opta.

В одной группе с испанцами и португальцами также выступают сборные Чехии и Швейцарии, в противостоянии которых победу отпраздновали первые (2:1).

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окончен Чехия 2:1 Швейцария 3.20 3.25 2.35
окончен Израиль 2:2 Исландия 1.90 3.40 4.30
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