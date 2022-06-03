Сборная Испании установила собственный антирекорд

Сборная Испании в очередной раз не смогла одолеть соперников из Португалии, установив собственный антирекорд.

Испанцы вышли вперёд в сегодняшнем поединке Лиги наций благодаря голу Альваро Мораты на 25-й минуте, однако португальцы ушли от поражения, сравняв счёт в концовке. Таким образом, Испании не удалось обыграть Португалию уже в шестой очной встрече подряд (пять ничьих и одно поражение), что является самой длительной безвыигрышной серией для «красной фурии» против всех соперников. Об этом сообщает Opta.

В одной группе с испанцами и португальцами также выступают сборные Чехии и Швейцарии, в противостоянии которых победу отпраздновали первые (2:1).