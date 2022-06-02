Испания упустила победу над Португалией

Сборные Испании и Португалии выдали напряжённый матч в первом туре в рамках Лиги наций УЕФА. Хозяева были чуть острее и вели в счёте, но поплатились за расслабленность.

В четверг начался турнир в группе 2 в элитном дивизионе Лиги наций. В первом же туре прошёл матч с приставкой «супер» - сборная Испании принимала команду Португалии. Думаю, многие при этой вывеске сразу вспоминают их поединок на чемпионате мира в России, который был украшением того турнира. Хотелось, чтобы и в этот раз коллективы выдали что-то подобное.

Сборная Испании быстро могла открыть счёт. Уже на третьей минуте Аспиликуэта пробил, попал в Пепе, и мяч выкатился на линию штрафной, откуда Гави наносил удар без сопротивления. Однако выстрел полузащитника пришёлся всё в того же Пепе. Правда, это оказалось скорее всплеском, так как после этого игра успокоилась и шла в неспешном темпе. Испанцы владели мячом чуть больше, но толку от этого было чуть.

Первый опасный момент создали и вовсе португальцы. На 17-й минуте Геррейру на левом фланге протаранил Аспиликуэту и покатил мяч на угол вратарской, откуда бил Леау, но удар получился выше цели. После этого португальцы, казалось, чуть прибавили в активности, но испанцы их за это наказали в контратаке. Гави протащил мяч по центру поля, и перед ним правее были Мората и Сарабия. Мората рванул по диагонали налево и пропустил пас полузащитника на третьего партнера, чем запутал оборону португальцев. Сарабия же аккуратно сделал передачу вперёд на всё того же Морату, который уже с близкого расстояния переиграл Кошту.

Тут же испанцы могли удвоить счёт. Гави уже слева прострелил в центр на Солера, чей удар с линии штрафной пришёлся в Кошту. Сам же Солер оказался первым на добивании, но он отправил футбольный снаряд с близкого расстояния выше цели. Ответ португальцев также получился опасным. Отавио сделал передачу в штрафную на Андре Силву, Симон выдернулся из ворот, поскользнулся, а форвард португальцев развернулся и бил в направление дальнего угла, но не попал. До перерыва испанцы провели ещё пару атак, «посадили» на жёлтые карточки двоих центральных полузащитников соперников и отметились ударом Сарабии со штрафного выше.

В дебюте второго тайма Пепе после передачи слева неудачно подставил ногу, и мяч едва не залетел в ворота португальцев, но Кошта успел среагировать. Каких-то осмысленных и опасных подходов в начале заключительной половины не было в исполнении ни тех, ни других. Лишь на 59-й минуте португальцы наконец-то обязаны были сравнивать результат. Силва подержал мяч на линии штрафной, а потом покатил налево, куда ворвался Леау. Вингер «Милана» на замахе «прокатил» Льоренте, но затем его удар парировал Симон. Почти тут же на поле у гостей вышел Роналду.

Правда, испанцы могли удвоить счёт вскоре после этого. Мората вырывался на рандеву с Коштой, но пробил мимо цели. За шестнадцать минут до конца матча Сарабия справа вошёл в штрафную, сместился в центр и пробил в ближний угол, но в угол не попал. Испанцы, казалось, контролировали ход матча, а у португальцев мало что получалось. Луис Энрике стал делать много замен, что зашатало команду.

За восемь минут до конца испанцы просто проспали, как справа прорвался Канселу, прострелил в центр, где совсем один оказался Орта. Лидеры «Браги» оставалось просто не промахнуться с близкого расстояния, и счёт стал равным.

Испанцы быстро могли вновь выйти вперёд. Сарабия справа навешивал, Кошта неудачно сбросил мяч на угол вратарской, откуда Альба головой бил уже по пустым воротам, но умудрился не попасть. Хозяева пытались в концовке вырвать победу, действуя активнее соперника. На последней секунде компенсированного времени Ольмо пытался с линии штрафной обводящим ударом попасть в цель, но вышло мимо,

Таким образом, пиренейское дерби завершилось миром. В следующем туре 5-го июня сборная Испании поедет в гости к команде Чехии. Португальцы же в этот день примут швейцарцев.

Роман Андреев