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Англия. Кубок Англии

Без Магуайра: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на кубковый полуфинал против «Брайтона»

23 Апреля 2023 • 17:36 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.25 X 3.70 2 3.00
Через 0 ч. 6 мин.

В воскресенье вечером на «Уэмбли» пройдёт второй полуфинал Кубка Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Линделоф, Шоу, Уан-Биссака, Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш, Антони, Марсьяль, Рэшфорд.

Защитник Гарри Магуайр не попал в заявку по причине дисквалификации.

Футболисты «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед» услышат стартовый свисток на «Уэмбли» в 18:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Напомним, что первым финалистом Кубка Англии стал «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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23.04.23 в 18:30
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.25 3.70 3.00
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