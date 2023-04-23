Без Магуайра: «Манчестер Юнайтед» назвал состав на кубковый полуфинал против «Брайтона»

В воскресенье вечером на «Уэмбли» пройдёт второй полуфинал Кубка Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед». Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Линделоф, Шоу, Уан-Биссака, Каземиро, Эриксен, Бруну Фернандеш, Антони, Марсьяль, Рэшфорд.

Защитник Гарри Магуайр не попал в заявку по причине дисквалификации.

Футболисты «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед» услышат стартовый свисток на «Уэмбли» в 18:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Напомним, что первым финалистом Кубка Англии стал «Манчестер Сити».