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Англия. Кубок Англии

Впервые в финале Кубка Англии сыграют два клуба из Манчестера

23 Апреля 2023 • 22:06 Комментировать
Брайтон
0:0
Манчестер Юнайтед
окончен после пенальти

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» превращают нынешний розыгрыш Кубка Англии в свой внутренний городской турнир - они вышли в финал второго по престижу турнира в стране родоначальников футбола. Как выяснилось, такой состав финального матча случился впервые, ранее клубы из Манчестера встречались между собой где угодно, но только не в финале Кубка Англии.

Так что болельщикам обоих клубов придется совершить достаточно странное путешествие до Лондона в субботу, третьего июня, когда состоится финальный матч турнира, дабы лицезреть внутреннее дерби.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал в Кубке Англии в 2016 году, «Манчестер Сити» - в 2019. 

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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Окончен после пенальти
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