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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг: «Проблема в том, что мне постоянно приходится менять стартовый состав»

23 Апреля 2023 • 00:48 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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Через 16 ч. 54 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрие тен Хаг высказался в преддверии матча полуфинала Кубка Англии против «Брайтона».

«Красные дьяволы» уже выиграли Кубок английской лиги. До недавних пор команда также продолжала борьбу в Лиге Европы, однако не смогла одолеть «Севилью» в 1/4 финала.

«Возможно, после ЧМ-2022 мы провели больше всех матчей среди европейских команд. Нам необходимо прибегать к ротации, чтобы игроки оставались в форме. Как я уже говорил, нам постоянно приходится менять стартовый состав, что можно назвать проблемой, поскольку очень важно постоянно наигрывать одни и те же сочетания во всех линиях», – сказал в интервью BeanymanSports тен Хаг перед воскресной встречей с «Брайтоном».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Эрик тен Хаг
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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