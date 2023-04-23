Тен Хаг: «Проблема в том, что мне постоянно приходится менять стартовый состав»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрие тен Хаг высказался в преддверии матча полуфинала Кубка Англии против «Брайтона».

«Красные дьяволы» уже выиграли Кубок английской лиги. До недавних пор команда также продолжала борьбу в Лиге Европы, однако не смогла одолеть «Севилью» в 1/4 финала.

«Возможно, после ЧМ-2022 мы провели больше всех матчей среди европейских команд. Нам необходимо прибегать к ротации, чтобы игроки оставались в форме. Как я уже говорил, нам постоянно приходится менять стартовый состав, что можно назвать проблемой, поскольку очень важно постоянно наигрывать одни и те же сочетания во всех линиях», – сказал в интервью BeanymanSports тен Хаг перед воскресной встречей с «Брайтоном».