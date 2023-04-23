«Манчестер Юнайтед» впервые в 21-м веке вышел в финалы кубка Лиги и Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в полуфинале Кубка Англии, реабилитировавшись за шокирующий вылет из Лиги Европы в минувший четверг.При этом ранее команда Эрика тен Хага смогла одержать победу в Кубке английской лиги, это случилось в конце февраля в поединке с «Ньюкаслом».

«Манчестер Юнайтед» смог выйти в финалы обоих кубковых турниров за один сезон всего лишь в третий раз в своей истории - и впервые в нынешнем столетии. В предыдущие разы с клубом это случалось в сезонах 1982/1983, а затем 1993/1994.

Напомним, что финальный матч Кубка Англии состоится третьего июня.