Тен Хаг может стать первым наставником «Манчестер Юнайтед», выигравшим Кубок Англии в свой первый сезон

«Манчестер Юнайтед» пробился в финал Кубка Англии, переиграв в полуфинале «Брайтон». Теперь подопечным Эрика тен Хага предстоит сразиться в финальном матче с земляками из «Манчестер Сити». Нидерландский специалист может стать первым тренером «Манчестер Юнайтед», который возьмет Кубок Англии в свой дебютный сезон.

Напомним, что тен Хаг перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, раньше он тренировал амстердамский «Аякс». В последний раз «Манчестер Юнайтед» взял Кубок Англии в 2016 году, тогда английским клубом руководил другой нидерландский специалист - Луи ван Галь.