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Англия. Кубок Англии

Тен Хаг может стать первым наставником «Манчестер Юнайтед», выигравшим Кубок Англии в свой первый сезон

25 Апреля 2023 • 00:40 Комментировать
Брайтон
0:0
Манчестер Юнайтед
окончен после пенальти

«Манчестер Юнайтед» пробился в финал Кубка Англии, переиграв в полуфинале «Брайтон». Теперь подопечным Эрика тен Хага предстоит сразиться в финальном матче с земляками из «Манчестер Сити». Нидерландский специалист может стать первым тренером «Манчестер Юнайтед», который возьмет Кубок Англии в свой дебютный сезон.

Напомним, что тен Хаг перебрался в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, раньше он тренировал амстердамский «Аякс». В последний раз «Манчестер Юнайтед» взял Кубок Англии в 2016 году, тогда английским клубом руководил другой нидерландский специалист - Луи ван Галь. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Луи Ван Галь Эрик тен Хаг
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