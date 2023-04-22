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Англия. Кубок Англии

Де Дзерби: «Я хочу остаться в «Брайтоне»

22 Апреля 2023 • 20:51 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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Через 19 ч. 19 мин.

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби высказался о своём будущем.

Слухи связывают итальянского специалиста с возможным назначением в «Интер» и другие топ-клубы из Серии А и Премьер-лиги, однако сам рулевой пока не намерен ничего менять: «Со мной никто не связывался, кроме того, как мне кажется, лучшим решением для моей карьеры будет остаться в «Брайтоне». Моя работа здесь ещё не завершена. Не всё зависит от меня, но я хочу остаться. В будущем я поговорю с руководством, чтобы узнать о планах клуба», – заявил в интервью Sport Mediaset де Дзерби.

Действующий контракт рулевого «чаек» рассчитан до 2026 года. Свой пост наставник занял в сентябре прошлого года.

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Брайтон Роберто де Дзерби
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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