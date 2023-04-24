Шоу похвалил Рэшфорда и Санчо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу похвалил форвардов Маркуса Рэшфорда и Джедона Санчо за уверенное исполнение пенальти в кубковом полуфинале против «Брайтона».

Стоит сказать, что в 2021 году в финале чемпионата Европы Рэшфорд и Санчо столкнулись на «Уэмбли» с расизмом по ходу серии одиннадцатиметровых.

«Я был рядом с Джедоном. Я сказал: «Что бы ни случилось, будь уверен». Это футбол, здесь бывает всякое. Возможно, у них в голове крутились воспоминания о расизме, с которым они столкнулись в прошлый раз. На мой взгляд, они проявили удивительную уверенность», - сказал Шоу, чьи слова приводит The Athletic.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» 3 июня сыграет против «Манчестер Сити».