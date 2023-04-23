Брайтон - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Провалив матч с «Севильей» в еврокубках, «МЮ» рискует выбыть из борьбы за ещё один трофей. Сегодня «красные дьяволы» на «Уэмбли» будут противостоять неуступчивому «Брайтону», который в последнее время редко кому проигрывает, в последнем матче одолел «Челси», а также умеет играть с «МЮ», дважды обыграв этот коллектив последних противостояниях. Тем не менее, манкунианцы кажутся фаворитами.

В 18:30 игру покажут каналы: «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.