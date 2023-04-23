«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти переборол «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии, где уже ждёт «Сити»

«Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» схлестнулись в рамках Кубка Англии. Полуфинальная игра турнира состоялась 23 апреля на стадионе «Уэмбли».

За манчестерским финалом приехал на «Уэмбли» «МЮ». Вчера «Манчестер Сити» разобрал «Шеффилд» и наблюдал, сможет ли «Брайтон» разрушить намечающееся дерби в финале Кубка Англии. Эрик тен Хаг допустить этого не мог, поэтому с первых минут бросил в бой всех лучших: Рэшфорд, Антони, Марсьяль, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш. Солидно смотрелся состав «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон» фамилий никоим образом не испугался. Команда Де Дзерби солидно начала матча, заявив права номинальных хозяев. Макаллистер прекрасным обводящим ударом направлял мяч в угол ворот, но Давид Де Хеа на линии не оплошал, порадовав публику красивым броском. «Брайтон» и далее владел инициативой, больше владея мячом, интенсивнее атакуя. У «МЮ» старался только Бруну Фернандеш, но его кроссов не хватало.

«Чайки» налетали более опасными атаками: Митома дотащил мяч до штрафной площади, готовился бить уже, но в подкате у него мяч вынесли. Правда, подбор взял Хулио Энкисо, пробивший метров с 10 рядом со штангой. Первый тайм опасным ударом закрыл всё-таки Бруну Фернандеш, но мяч, пущенный им метров с 17, пролетел рядом со штангой. Слегка пресным вышел первый тайм, вместивший в себя всего два удара в створ ворот.

Картина во второй половине встречи продолжилась. «Брайтон» владел инициативой, атаковал интереснее, но моментов было немного. После углового вполне могли открывать счёт «чайки»: Уэбстер коряво пробил, а Каземиро выбил на Митому. Японец пробил, вновь отскок выиграл Энкисо и уже добавлял под перекладину – спас «дьяволов» Давид Де Хеа. Он же выручил удара Марча – Солли пальнул с острого угла, но и тут испанец достал мяч у перекладины.

Удивительно, но «Манчестер Юнайтед» ничего создать не мог. Вроде и больше стали находиться с мячом «дьяволы», а запомнился только удар Антони, из-за пределов штрафной проверившего реакцию Санчеса. Голкипер «Брайтона» без особых проблем справился с ударом бразильца. В таком темпе довольно пресный матч и перекатил в овертайм, подарив зрителям ещё полчаса футбола.

В овертайме команды работы над ошибками не сделали, да и силы уже не было на это. Всего один момент создали на двоих – это «МЮ» мог лишить нас серии пенальти: после эффективного прессинга Фреда очень круто приложился с линии штрафной площади Рэшфорд, но Роберт Санчес выручил «Брайтон». 120 минут футбола не вместили в себя голов, значит в дело пора вступать фортуне и крепким нервам.

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Серию пенальти точными ударами открыли аргентинец Макаллистер и бразилец Каземиро. Продолжили дело Гросс, Далот, Ундав, Санчо, Эступиньян, Рэшфорд, Данк и Забитцер. Пошла игра до первого промаха: Уэбстер и Вегхорст преуспели оба, а вот Марч не сумел попасть в ворота. Линделоф завершил страдания – со счётом 7:6 «МЮ» победил в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии.