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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти переборол «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии, где уже ждёт «Сити»

23 Апреля 2023 • 21:23 Комментировать (1)
Брайтон
0:0
Манчестер Юнайтед
окончен после пенальти

«Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» схлестнулись в рамках Кубка Англии. Полуфинальная игра турнира состоялась 23 апреля на стадионе «Уэмбли».

Протокол игры  
Брайтон

0:0

(6:7 по пен.)

Манчестер Юнайтед
 
Санчес РобертГросс ПаскальУэбстер АдамДанк ЛьюисЭступиньян ПервисКайседо МойсесМакаллистер АлексисМарч СоломонЭнсисо Хулио 67' (Вельтман Йоел ( 67') Митома Каору  90'Уэлбек Данни 75' (Ундав Дениз ( 75')
Запасные: Оффиа ОделугаFacundo BuonanotteГилмор БиллиСтил ДжейсонВан Хеке Ян-ПольАйяри ЯсинКолуилл Леви
Де Хеа ДавидУан-Биссака Аарон 101' (Маласиа Тирелл ( 101') Линделоф Виктор  97'Шоу Люк  53'Далот ДиогуКаземиро Карлос  36'Эриксен Кристиан 62' (Фред Сантос ( 62') Антони 91' (Забитцер Марсель ( 91') Фернандеш Бруну 101' (Вегхорст Ваут ( 101') Рэшфорд МаркусМарсьяль Антони 85' (Санчо Джедон ( 85')
Запасные: Уильямс БрендонПельистри ФакундоБатлэнд ДжекЭланга Энтони
23 апреля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

За манчестерским финалом приехал на «Уэмбли» «МЮ». Вчера «Манчестер Сити» разобрал «Шеффилд» и наблюдал, сможет ли «Брайтон» разрушить намечающееся дерби в финале Кубка Англии. Эрик тен Хаг допустить этого не мог, поэтому с первых минут бросил в бой всех лучших: Рэшфорд, Антони, Марсьяль, Эриксен, Каземиро, Бруну Фернандеш. Солидно смотрелся состав «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон» фамилий никоим образом не испугался. Команда Де Дзерби солидно начала матча, заявив права номинальных хозяев. Макаллистер прекрасным обводящим ударом направлял мяч в угол ворот, но Давид Де Хеа на линии не оплошал, порадовав публику красивым броском. «Брайтон» и далее владел инициативой, больше владея мячом, интенсивнее атакуя. У «МЮ» старался только Бруну Фернандеш, но его кроссов не хватало.

«Чайки» налетали более опасными атаками: Митома дотащил мяч до штрафной площади, готовился бить уже, но в подкате у него мяч вынесли. Правда, подбор взял Хулио Энкисо, пробивший метров с 10 рядом со штангой. Первый тайм опасным ударом закрыл всё-таки Бруну Фернандеш, но мяч, пущенный им метров с 17, пролетел рядом со штангой. Слегка пресным вышел первый тайм, вместивший в себя всего два удара в створ ворот.

Картина во второй половине встречи продолжилась. «Брайтон» владел инициативой, атаковал интереснее, но моментов было немного. После углового вполне могли открывать счёт «чайки»: Уэбстер коряво пробил, а Каземиро выбил на Митому. Японец пробил, вновь отскок выиграл Энкисо и уже добавлял под перекладину – спас «дьяволов» Давид Де Хеа. Он же выручил удара Марча – Солли пальнул с острого угла, но и тут испанец достал мяч у перекладины.

Удивительно, но «Манчестер Юнайтед» ничего создать не мог. Вроде и больше стали находиться с мячом «дьяволы», а запомнился только удар Антони, из-за пределов штрафной проверившего реакцию Санчеса. Голкипер «Брайтона» без особых проблем справился с ударом бразильца. В таком темпе довольно пресный матч и перекатил в овертайм, подарив зрителям ещё полчаса футбола.

В овертайме команды работы над ошибками не сделали, да и силы уже не было на это. Всего один момент создали на двоих – это «МЮ» мог лишить нас серии пенальти: после эффективного прессинга Фреда очень круто приложился с линии штрафной площади Рэшфорд, но Роберт Санчес выручил «Брайтон». 120 минут футбола не вместили в себя голов, значит в дело пора вступать фортуне и крепким нервам.

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Серию пенальти точными ударами открыли аргентинец Макаллистер и бразилец Каземиро. Продолжили дело Гросс, Далот, Ундав, Санчо, Эступиньян, Рэшфорд, Данк и Забитцер. Пошла игра до первого промаха: Уэбстер и Вегхорст преуспели оба, а вот Марч не сумел попасть в ворота. Линделоф завершил страдания – со счётом 7:6 «МЮ» победил в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии.

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Манчестер Юнайтед Брайтон
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Комментарии (1)
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Camp Nou
23 Апреля 2023 в 22:16
В финале Кубка Англии будет манчестерское дерби, что звучит само по себе заманчиво.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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