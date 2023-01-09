«Челси» вылетел из Кубка Англии так рано впервые в 21-м веке

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Манчестер Сити» уверенно расправился со своим оппонентом - а это был не кто-нибудь, а сам «Челси». Как выяснилось, «Челси» вылетел так рано, в третьем раунде Кубка, впервые в 21-м веке. В последний раз подобная неудача постигла клуб в сезоне 1998/1999, еще до начала эры Абрамовича и превращения «Челси» в претендента на самые высокие награды.

Напомним, что «Челси» восемь раз становился обладателем Кубка Англии, впервые это случилось в 1970 году, в последний на данный момент раз - в 2018 году. В целом же, в 21-м веке команда выигрывала Кубок Англии шесть раз.