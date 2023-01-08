Поттер: «Манчестер Сити» – худший соперник, когда твоя команда в кризисе»

Рулевой «Челси» Грэм Поттер высказался после матча Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Команды встретились во второй раз за последние дни – и победа снова осталась за «горожанами», на этот раз забившими четыре безответных мяча.

«Манчестер Сити» – худший соперник, которого только можно представить, если твоя команда находится в кризисе. Именно поэтому со стороны может показаться, будто игроки не выкладывались на 100%, но я работаю с ними и не ощущаю, чтобы кто-то из футболистов относился к делу с недостаточной ответственностью.

Мы переживаем непростой отрезок. Очевидно, что все хотят видеть более удачные результаты, и в такие моменты людям обязательно нужно искать крайних», – цитирует журналист Адам Ньюсон специалиста.