Гвардиола – о втором подряд матче с «Челси»: «В этот раз всё может сложиться по-другому»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии очередного матча против «Челси».

5 января «горожане» обыграли «синих» в Лондоне (1:0) в матче Премьер-лиги, а уже спустя три дня команды встретятся вновь – на сей раз в Манчестере и в рамках Кубка Англии.

«Здорово, что этот поединок пройдёт на нашем поле перед нашими болельщиками. Предстоящая встреча может пройти по совершенно другому сценарию – возможно, Грэм [Поттер] внесёт какие-то изменения, я не знаю. Но я знаю, что у «Челси» есть проблемы с травмами: такие важные игроки, как Жоржиньо и Мэйсон Маунт, были недоступны», – цитируют английские СМИ Гвардиолу.