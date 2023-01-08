Марез рассказал, почему отдал Альваресу право исполнить пенальти в матче с «Челси»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез высказался после сокрушительной победы над «Челси» в Кубке Англии (4:0).

Алжирец записал на свой счёт два мяча, отличившись на 23-й и 85-й минутах (во втором случае – с пенальти), однако мог оформить хет-трик, если бы подошёл к точке на 30-й минуте.

«Я собирался исполнить первый пенальти, но Хулиан Альварес попросил меня отдать это право ему, и я согласился – он нападающий, голы очень важны для него. Думаю, это принесёт пользу. В концовке я уже хотел пробить пенальти сам, что в итоге и сделал.

Отличный результат. Мы выиграли крупно и не пропустили. Здорово продолжать выступление во всех турнирах», – цитирует BBC Мареза.