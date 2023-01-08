Гвардиола: «Дайте Поттеру время, в «Барселоне» я добился всего сразу лишь благодаря Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в защиту Грэма Поттера после матча Кубка Англии.

Встреча завершилась разгромной победой коллектива Гвардиолы – 4:0. Для «Челси» сегодняшнее поражение стало шестым в последних девяти играх, однако испанец призывает владельцев лондонского гранда набраться терпения: «Я бы сказал Тодду Бёли, чтобы он дал Грэму Поттеру время. Просто дайте ему время. Всем тренерам нужно время, чтобы проявить себя. Да, в «Барселоне» мне не потребовалось два сезона для достижения успешного результата, но там у меня был Месси», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Гвардиолы.