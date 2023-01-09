Марез: «Отличный вечер для нас»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Манчестер Сити» уверенно расправился со своим оппонентом - а это был не кто-нибудь, а сам «Челси». Два мяча в этой игре забил алжирский форвард Рияд Марез, который прокомментировал итоги матча.

- Отлично сыграли, забили четыре гола и при этом не пропустили. Отличный день. Я хотел пробить первый пенальти, но Хулиан Альварес спросил меня, может ли пробить он. Ему нужны голы, он нападающий. Второй уже исполнил я. Для победы приложили свои усилия все игроки команды, это хорошо. Мы продолжаем участвовать во всех турнирах, - цитирует Мареза BBC Sport.