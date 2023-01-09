Гвардиола: «Отменный матч от начала до конца»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Манчестер Сити» уверенно расправился со своим оппонентом - а это был не кто-нибудь, а сам «Челси», который, таким образом, выбыл из турнира. Каталонский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола очень доволен очередным триумфом своего коллектива.

- Очень хорошо сыграли, от самого начала до самого конца. Мы провели очень интенсивный матч против топ-соперника. Мы в следующем раунде, чему я очень рад, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

«Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Кубок Англии, в последний раз это случилось в 2019 году.