Ширер: «Челси» должен срочно прибавить»

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Манчестер Сити» уверенно расправился со своим оппонентом - а это был не кто-нибудь, а сам «Челси». Алан Ширер, бывший нападающий АПЛ и сборной Англии, поделился своими мыслями по поводу затянувшейся серии неудач клуба, который скатился в середину турнирной таблицы и теперь еще и вылетел из Кубка.

- «Челси» был далек от идеала сегодня. Теперь у них два важных матча в чемпионате, с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас». Они срочно должны прибавить. Знаю, есть травмы, но это никак не мешает оставшимся игрокам выступать с честью и выкладываться на поле. А этого не видно, - цитирует Ширера BBC Sport.