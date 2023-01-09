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Англия. Кубок Англии

«Челси» впервые в своей истории уступил в пяти играх кряду против конкретного соперника, не забив ни мяча

09 Января 2023 • 04:28 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Челси
окончен

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Манчестер Сити» уверенно расправился со своим оппонентом - а это был не кто-нибудь, а сам «Челси», который, таким образом, выбыл из турнира. Как выяснилось, «Чесли» проиграл «Манчестер Сити» уже пятый матч кряду с учетом всех турниров, и при этом ни разу не забил ни мяча!

Такое с лондонским клубом случилось впервые в истории - ранее «Челси» еще ни разу не проигрывал конкретному сопернику такое количество матчей, не забивая ни мяча. Хуже всего для лондонцев то, что в мае им предстоит вернуться на «Этихад» и сыграть там еще и в матче чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити
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