«Челси» впервые в своей истории уступил в пяти играх кряду против конкретного соперника, не забив ни мяча

В Англии проходят матчи 1/32 Кубка страны, и «Манчестер Сити» уверенно расправился со своим оппонентом - а это был не кто-нибудь, а сам «Челси», который, таким образом, выбыл из турнира. Как выяснилось, «Чесли» проиграл «Манчестер Сити» уже пятый матч кряду с учетом всех турниров, и при этом ни разу не забил ни мяча!

Такое с лондонским клубом случилось впервые в истории - ранее «Челси» еще ни разу не проигрывал конкретному сопернику такое количество матчей, не забивая ни мяча. Хуже всего для лондонцев то, что в мае им предстоит вернуться на «Этихад» и сыграть там еще и в матче чемпионата.