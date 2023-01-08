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Англия. Кубок Англии

Поттер: «Владельцы «Челси» – умные люди, они понимают ситуацию»

08 Января 2023 • 00:27 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
Через 18 ч. 3 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о ситуации в клубе.

В активе «синих» всего одна победа в последних восьми поединках Английской премьер-лиги. После очередного поражения (0:1 от «Манчестер Сити») лондонцы оказались на десятой строчке в турнирной таблице.

«Владельцы «Челси» – миллиардеры, поэтому они определённо умны. Уж точно умнее, чем я. Думаю, они отлично понимают, в какой ситуации мы находимся и с какими проблемами нам пришлось столкнуться», – заявил английский специалист, в сентябре сменивший Томаса Тухеля на посту рулевого «Челси».

8 января коллектив Грэма Поттера сыграет в гостях против всё того же «Манчестер Сити» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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