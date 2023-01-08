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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» уничтожил оборону «Челси» в кубковом матче

08 Января 2023 • 21:29 Комментировать (2)
Манчестер Сити
4:0
Челси
окончен

«Манчестер Сити» и «Челси» провели второй матч за три дня, встретившись уже в Кубке Англии. Если в Премьер-лиге «горожане» победили со счётом 1:0, то сегодня интриги не было от слова «совсем». Команды выставили не боевые составы, но это даже улучшило результативность. В середине первого тайма Рияд Марез со штрафного здорово перебросил стенку и открыл счет. Кай Хаверц сыграл рукой в своей штрафной - пенальти. Хулиан Альварес пробил не в самый угол, и голкиперу немного не повезло, пропустил. Вскоре «Сити» вовсе раскатал оборону противника, и Фил Фоден нанес заключительный удар.

Лишь на 55-й минуте гости создали что-то внятное, Мэйсон Маунт с линии штрафной все же не пробил голкипера и защитников. Под конец матча команды снова включились в игру, ряд опасных и неточных ударов, а затем пенальти. Рияд Марез пробил в левую часть ворот под перекладину - 4:0.

«Манчестер Сити» идет дальше, а лондонцы сосредоточатся на улучшении ситуации в Премьер-лиге.

Протокол игры  
Манчестер Сити4:0Челси
(1:0) Марез Рияд23'  
(2:0) Альварес Хулиан30'  
(3:0) Фоден Фил38'  
(4:0) Марез Рияд85'  
Ортега ШтефанУокер КайлАканджи МануэльЛапорт ЭмерикГомес Серхио 59' (Канселу Жоау ( 59'  87') Силва Бернарду  70' 86' (Льюис Рико ( 86') Родри Эрнандес  54' 58' (Филлипс Кэлвин ( 58') Фоден ФилМарез РиядАльварес ХулианПалмер Коул
Запасные: Аке НатанЭдерсон МораесХоланн ЭрлингГюндоган ИлкайДе Брёйне КевинСтоунс Джон
Аррисабалага КепаЧалоба ТревоХамфрейс БаширКулибали КалидуХолл ЛьюисГаллахер Конор  62'Жоржиньо II 63' (Хатчинсон Омари ( 63') Ковачич Матео 46' (Фофана Датро ( 46') Зиеш Хаким 63' (Аспиликуэта Сесар ( 63') Хаверц Кай 46' (Закария Денис ( 46') Маунт Мэйсон 73' (Чуквуэмека Карни ( 73')
Запасные: Силва ТьягоБеттинелли МаркусБадьяшиль БенуаКукурелья Марк
08 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Gangsta City
08 Января 2023 в 22:23
Чемпионшип ждет челси. Там полегче будет им. Эта кубковая игра забудется, а 4 пулевые дырки затянутся на теле челси.
Верьте в челси, любите челси, вкладывайте 500 миллионов в челси
Bathet30
08 Января 2023 в 21:46
Жаль Челси, команду замучили.
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