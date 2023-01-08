«Манчестер Сити» уничтожил оборону «Челси» в кубковом матче

«Манчестер Сити» и «Челси» провели второй матч за три дня, встретившись уже в Кубке Англии. Если в Премьер-лиге «горожане» победили со счётом 1:0, то сегодня интриги не было от слова «совсем». Команды выставили не боевые составы, но это даже улучшило результативность. В середине первого тайма Рияд Марез со штрафного здорово перебросил стенку и открыл счет. Кай Хаверц сыграл рукой в своей штрафной - пенальти. Хулиан Альварес пробил не в самый угол, и голкиперу немного не повезло, пропустил. Вскоре «Сити» вовсе раскатал оборону противника, и Фил Фоден нанес заключительный удар.

Лишь на 55-й минуте гости создали что-то внятное, Мэйсон Маунт с линии штрафной все же не пробил голкипера и защитников. Под конец матча команды снова включились в игру, ряд опасных и неточных ударов, а затем пенальти. Рияд Марез пробил в левую часть ворот под перекладину - 4:0.

«Манчестер Сити» идет дальше, а лондонцы сосредоточатся на улучшении ситуации в Премьер-лиге.