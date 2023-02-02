Стив Купер: «Прогресс команды в любом случае очевиден»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, хотя и скромнее, чем в первом матче - 2:0. Теперь команда Эрика тен Хага сыграет в финале турнира. Ну а «Ноттингем Форест» покидает турнир, и его наставник Стив Купер оставил свой комментарий по итогам игры.

- «Манчестер Юнайтед» был лучше нас и заслуженно вышел в финал. Но были вещи, в которых нам просто не повезло. Тем не менее, мы сыграли в полуфинале - впервые за тридцать лет. Не так и много команд могут похвастать тем, что выходят в полуфинал Кубка Англии. Год назад мы были в середине таблицы Чемпионшипа, так что прогресс клуба очевиден, - цитирует слова Купера BBC Sport.