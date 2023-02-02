Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Стив Купер: «Прогресс команды в любом случае очевиден»

02 Февраля 2023 • 03:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ноттингем Форест
окончен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, хотя и скромнее, чем в первом матче - 2:0. Теперь команда Эрика тен Хага сыграет в финале турнира. Ну а «Ноттингем Форест» покидает турнир, и его наставник Стив Купер оставил свой комментарий по итогам игры.

- «Манчестер Юнайтед» был лучше нас и заслуженно вышел в финал. Но были вещи, в которых нам просто не повезло. Тем не менее, мы сыграли в полуфинале - впервые за тридцать лет. Не так и много команд могут похвастать тем, что выходят в полуфинал Кубка Англии. Год назад мы были в середине таблицы Чемпионшипа, так что прогресс клуба очевиден, - цитирует слова Купера BBC Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Стив Купер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.40 4.70 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Февраля
04:40 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» выиграл 12 домашних матчей кряду - впервые со времён Фергюсона
04:20 · Англия. Кубок лиги
«Блат» - Рой Кин попросили у Тен Хага билеты на финал Кубка английской лиги
03:50 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «Финалы играют, чтобы побеждать в них»
03:40 · Англия. Кубок лиги
Стив Купер: «Прогресс команды в любом случае очевиден»
03:23 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг - второй тренер «МЮ» в пост-фергсюсоновскую эру, вышедший в финал в первый свой сезон
00:57 · Англия. Кубок лиги
«МЮ» повторно обыграл «Ноттингем Форест» и стал финалистом Кубка лиги 1
01 Февраля
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
16:36 · Англия. Кубок лиги
Забитцер пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»
01:02 · Англия. Кубок лиги
«Ньюкасл» повторно обыграл «Саутгемптон» и стал финалистом Кубка лиги
31 Января
22:24 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 1 февраля 2023
26 Января
04:08 · Англия. Кубок лиги
Гол Фернандеша стал его 100-м голевым действием в составе «Манчестер Юнайтед»
01:56 · Англия. Кубок лиги
Стив Купер: «Надо принять поражение»
01:38 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «МЮ» едва не позволил сопернику вернуться в игру»
01:35 · Англия. Кубок лиги
Вегхорст: «Прекрасный вечер для нас»
01:27 · Англия. Кубок лиги
Мартинес – о победе над «Ноттингем Форест»: «Хорошая игра, но по-прежнему есть над чем работать» 1
Все новости
Рекомендуем