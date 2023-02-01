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Англия. Кубок лиги

Забитцер пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»

01 Февраля 2023 • 16:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 4.70 2 8.00
Через 6 ч. 6 мин.

Новоиспеченный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, которого манкунианцы арендовали у мюнхенской «Баварии» перед дедлайном, не сыграет в сегодняшнем поединке Кубка лиги против «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

В данный момент 28-летний австриец оформляет рабочую визу в Великобританию. Марсель может провести дебютный матч за «красных дьяволов» против «Кристал Пэлас» 4 февраля.

«МЮ» подписал Забитцера на замену травмированному датчанину Кристиану Эриксену, выбывшему из строя до мая. Аренда полузащитника рассчитана до конца текущего сезона.

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Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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