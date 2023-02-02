«Блат» - Рой Кин попросили у Тен Хага билеты на финал Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» и во втором полуфинальном матче Кубка английской лиги, хотя и скромнее, чем в первом матче - 2:0. Теперь команда Эрика тен Хага сыграет в финале турнира. Бывший игрок клуба Рой Кин после матча взял интервью у наставника «Манчестер Юнайтед», в ходе которого то ли в шутку, то ли всерьез попросил у того билеты на финальный матч.

- Я думаю, решим вопрос, - ответил ему нидерландский специалист, который вывел клуб в финал турнира в первый же год работы с ним, чего не было со времен Жозе Моуринью.

В последний раз манкунианцы побеждали в Кубке английской лиги в 2017 году.