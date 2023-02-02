«МЮ» повторно обыграл «Ноттингем Форест» и стал финалистом Кубка лиги

После 3:0 в первом полуфинале Кубка лиги «МЮ» никак не мог пропустить в решающий раунд «Ноттингем Форест». Моменты начали возникать только под конец первого тайма, и лучший шанс имел Ваут Вегхорст, который головой направил мяч в каркас ворот. Забитые мячи появились только в концовке. Маркус Рэшфорд пробил в защитника, а вот Антони Марсьяль с подбора нанес результативный удар. Рэшфорд в следующей атаке прострелил вдоль ворот, и Фред коленом внес мяч в сетку - 2:0.
В финале «МЮ» сыграет против «Ньюкасла», который во вторник выбил из Кубка «Саутгемптон».
Протокол игры
|(1:0) Марсьяль Антони73'
|(2:0) Фред Сантос76'
Хитон Том•Уан-Биссака Аарон•Варан Рафаэль80' (Магуайр Гарри (80') •Мартинес Лисандро•Шоу Люк•Фернандеш Бруну•Каземиро Карлос 68'80' (Линделоф Виктор (80') •Фред Сантос• 34'Антони63' (Санчо Джедон (63') •Вегхорст Ваут63' (Марсьяль Антони (63') •Гарначо Алехандро62' (Рэшфорд Маркус (62')
Хеннесси Уэйн•Уильямс Неко•Маккена Скотт•Боли Вийи•Лоди Ренан65' (Орье Серж (65') •Лингард Джесси•Мангаля Орель•Фройлер Ремо64' (Майтен Александр (64') •Скарпа Густаво86' (Осонг Детлеф (86') •Джонсон Бреннан64' (Данило Ларанжера (64') •Сарридж Сэм 45'86' (Хэммонд Оливер (86')
Запасные: Уорролл Джо•Деннис Эммануэль•Кук Стив•Шелви Джордж
01 февраля. Стадион "Олд Траффорд".
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