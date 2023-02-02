Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

«МЮ» повторно обыграл «Ноттингем Форест» и стал финалистом Кубка лиги

02 Февраля 2023 • 00:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Ноттингем Форест
окончен

После 3:0 в первом полуфинале Кубка лиги «МЮ» никак не мог пропустить в решающий раунд «Ноттингем Форест». Моменты начали возникать только под конец первого тайма, и лучший шанс имел Ваут Вегхорст, который головой направил мяч в каркас ворот. Забитые мячи появились только в концовке. Маркус Рэшфорд пробил в защитника, а вот Антони Марсьяль с подбора нанес результативный удар. Рэшфорд в следующей атаке прострелил вдоль ворот, и Фред коленом внес мяч в сетку - 2:0.

В финале «МЮ» сыграет против «Ньюкасла», который во вторник выбил из Кубка «Саутгемптон».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед2:0Ноттингем Форест
(1:0) Марсьяль Антони73'  
(2:0) Фред Сантос76'  
Хитон ТомУан-Биссака АаронВаран Рафаэль 80' (Магуайр Гарри ( 80') Мартинес ЛисандроШоу ЛюкФернандеш БрунуКаземиро Карлос  68' 80' (Линделоф Виктор ( 80') Фред Сантос  34'Антони 63' (Санчо Джедон ( 63') Вегхорст Ваут 63' (Марсьяль Антони ( 63') Гарначо Алехандро 62' (Рэшфорд Маркус ( 62')
Запасные: Пельистри ФакундоДе Хеа ДавидМайну КоббиМаласиа Тирелл
Хеннесси УэйнУильямс НекоМаккена СкоттБоли ВийиЛоди Ренан 65' (Орье Серж ( 65') Лингард ДжессиМангаля ОрельФройлер Ремо 64' (Майтен Александр ( 64') Скарпа Густаво 86' (Осонг Детлеф ( 86') Джонсон Бреннан 64' (Данило Ларанжера ( 64') Сарридж Сэм  45' 86' (Хэммонд Оливер ( 86')
Запасные: Уорролл ДжоДеннис ЭммануэльКук СтивШелви Джордж
01 февраля. Стадион "Олд Траффорд".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.32 5.40 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Февраля
00:57 · Англия. Кубок лиги
«МЮ» повторно обыграл «Ноттингем Форест» и стал финалистом Кубка лиги
01 Февраля
22:30 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
16:36 · Англия. Кубок лиги
Забитцер пропустит ближайший матч «Манчестер Юнайтед»
01:02 · Англия. Кубок лиги
«Ньюкасл» повторно обыграл «Саутгемптон» и стал финалистом Кубка лиги
31 Января
22:24 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 1 февраля 2023
26 Января
04:08 · Англия. Кубок лиги
Гол Фернандеша стал его 100-м голевым действием в составе «Манчестер Юнайтед»
01:56 · Англия. Кубок лиги
Стив Купер: «Надо принять поражение»
01:38 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг: «МЮ» едва не позволил сопернику вернуться в игру»
01:35 · Англия. Кубок лиги
Вегхорст: «Прекрасный вечер для нас»
01:27 · Англия. Кубок лиги
Мартинес – о победе над «Ноттингем Форест»: «Хорошая игра, но по-прежнему есть над чем работать» 1
00:53 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» сделал большой шаг к финалу, разгромив «Ноттингем Форест» 1
00:29 · Англия. Кубок лиги
Вегхорст стал 10-м нидерландским игроком, забившим за «МЮ»
00:04 · Англия. Кубок лиги
Вегхорст забил первый гол за «МЮ»
25 Января
23:54 · Англия. Кубок лиги
Рэшфорд повторил достижение Тевеса
23:21 · Англия. Кубок лиги
Рэшфорд - первый игрок из топ-5 лиг, который забил 10 мячей после чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем