«МЮ» повторно обыграл «Ноттингем Форест» и стал финалистом Кубка лиги

После 3:0 в первом полуфинале Кубка лиги «МЮ» никак не мог пропустить в решающий раунд «Ноттингем Форест». Моменты начали возникать только под конец первого тайма, и лучший шанс имел Ваут Вегхорст, который головой направил мяч в каркас ворот. Забитые мячи появились только в концовке. Маркус Рэшфорд пробил в защитника, а вот Антони Марсьяль с подбора нанес результативный удар. Рэшфорд в следующей атаке прострелил вдоль ворот, и Фред коленом внес мяч в сетку - 2:0.

В финале «МЮ» сыграет против «Ньюкасла», который во вторник выбил из Кубка «Саутгемптон».